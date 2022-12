Daniel Craig es 'terrible' en los deportes acuáticos

Aunque ha logrado ganarse el respeto de toda la industria de Hollywood con su papel del agente secreto James Bond, el actor británico Daniel Craig se convirtió hace unos años en el hazmerreír de sus compañeros de trabajo durante el rodaje de 'Cowboys y alienígenas' (2011), ya que el intérprete hizo una exhibición desastrosa de sus habilidades como surfista durante las breves vacaciones que se tomó todo el equipo en un lago de Nuevo México.

"No sé por qué nos animamos todos a practicar paddleboard cuando ninguno teníamos experiencia en deportes acuáticos de este tipo, pero la verdad es que fue muy divertido. Jon Favreau [uno de los protagonistas de la cinta] era sin duda el que podía mantener el equilibrio sobre la tabla durante más tiempo, mientras que yo me defendía como podía. El peor de todos, sin duda, fue Daniel [Craig]. Era demasiado grande y musculoso como para quedarse encima de la tabla más de 30 segundos seguidos; no pudimos evitar reírnos un poco de él porque era terrible", confesó la actriz Olivia Wilde durante una entrevista con la famosa presentadora Oprah Winfrey.

A diferencia de la seriedad de la que hace gala cuando da vida al famoso espía en la gran pantalla, Daniel Craig se tomaba con humor sus múltiples y ridículas caídas en medio del lago, haciendo que sus compañeros vivieran una jornada inolvidable que, entre otras cosas, cambió por completo la percepción que tenían de su personalidad.

"Ese día me di cuenta de que Daniel Craig no era ni mucho menos el tipo hierático y retraído que podría parecer en ocasiones. Todo lo contrario, de hecho es un hombre muy divertido y espontáneo que no paraba de hacernos reír durante el tiempo en que trabajábamos juntos. Tras la experiencia del lago, nos hicimos muy buenos amigos", aseguró Olivia en la misma conversación.