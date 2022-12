Daniel Craig detesta que le hagan fotos en bares

La fama cambia la vida de cualquiera, y si no que se lo pregunten al apuesto 007 Daniel Craig, que reconoce abiertamente que encuentra cada vez más difícil salir a beber con sus amigos.

"Lo echo de menos un poco. Me gusta tomarme algo y me encantan los pubs. Adoro encontrar nuevos pubs y sitios donde socializar. Pero eso ahora lo tengo bastante limitado", asegura el actor en la revista DuJour.

Pero esto no es suficiente como para que Daniel rechace la popularidad, es más, no le importa en absoluto firmar autógrafos y posar para fotografías, lo único que le molesta es que la gente trate de 'robarle' fotos.

"Ir a bares me resulta difícil, pero es por los teléfonos móviles. Podría firmar autógrafos todo el día e incluso podría tomarme una foto al final de la noche, pero si me están fotografiando toda la noche en un bar, eso me enfada. Si preguntas te diré que sí, pero acércate a mí y di: '¿Te haces una foto conmigo?'. Pero si estás sacando fotografías a escondidas... es tendencia natural, ¡estás robando algo! ¡Me jode**! Pero la gente no lo ve como un problema".

A pesar de no poder salir tanto como le gustaría, Daniel sigue alimentando su gusto por el alcohol e incluso ha descubierto una cura para la resaca.

"Hay una cosa que se llama Pedialyte. Es un diurético para niños que están deshidratados. Si te levantas por la mañana y tienes uno de esos cerca y te lo tomas entero ¡podrás seguir bebiendo! Aprendí el truco de Mark Wahlberg. A quien no conozco, pero me dijeron que es lo que Mark asegura. Es la diferencia entre la vida y la muerte por lo que a mí respecta".

Por: Bang Showbiz