Daniel Craig dejará de ser James Bond para participar en una serie de televisión

El actor británico Daniel Craig podría haber decidido colgar su traje de James Bond -papel que ha estado interpretando durante casi una década- tras comprometerse a participar en la serie 'Pureza', adaptación de la novela homónima de Jonathan Franzen. De ser esto así, el intérprete no podrá retomar su papel de 007 ya que se espera que este nuevo proyecto dure varias temporadas, según informa el periódico The Sun.

La noticia de que Craig estaría dispuesto a dejar la serie de películas del famoso espía no ha sorprendido a nadie ya que en los últimos meses ha dejado ver su deseo de poner fin a su participación en la franquicia, llegando incluso a decir que preferiría "cortarse las venas" antes que hacer otra película de James Bond.

"Ahora mismo prefiero romper este vaso y cortarme las venas [a interpretar de nuevo a James Bond]. No, no [lo haría] ahora mismo. De ninguna manera. Se acabó. Lo único que quiero es pasar página", contó el octubre pasado a la revista Time Out.

Pero a pesar de que convertirse en el actor mejor pagado de la historia de James Bond después del lanzamiento de la película 'Skyfall' en 2014 -por la que recibió 10.7 millones de dólares- no disuadió a Daniel de su deseo de abandonar la saga, su contrato podría obligarle a participar en otra película.