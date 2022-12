Dakota Fanning está 'enamorada' de J.K. Simmons

La actriz Dakota Fanning reconoce abiertamente la gran admiración que siente por el actor de 60 años J.K. Simmons -quien ganara el premio a Mejor Actor Secundario en la gala de los Globos de Oro del pasado domingo por su papel en 'Whiplash'.

"Acabo de ver 'Whiplash' y me he enamorado cinematográficamente de J.K. Simmons. Está genial en esa película. No tiene el papel que mejor cae. Me sentí identificada al verlo", explica en un vídeo de la revista W.

Aunque cuenta solo con 20 años, Dakota tiene ya una rica carrera en el cine que le llevó a tener que dar un beso a los siete años cuando interpretaba a Melanie -el papel de Reese Witherspoon siendo niña- en la película 'Sweet Home Alabama' (2002), una experiencia que no le terminó de gustar.

"Mi profesora, quien fue mi profesora hasta que fui al colegio normal, me dijo que entre escenas me fuera a un rincón e hiciera como que me limpiaba la boca. Yo estaba muy avergonzada pero no quería herir sus sentimientos [del chico]", confesó.