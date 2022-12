Daisy Lowe se toma con calma su carrera interpretativa

La modelo británica Daisy Lowe siempre consideró que su exitosa trayectoria en las pasarelas constituía un mero entrenamiento para poder cumplir posteriormente su gran sueño profesional, convertirse en una actriz de renombre, pero en vez de apresurarse a la hora de alcanzar sus objetivos, la maniquí prefirió esperar pacientemente hasta que su situación financiera le permitiera dedicarse plenamente a la tarea.

"Cuando decidí empezar a trabajar como modelo, siempre tuve en mente que sería algo temporal, muy útil para estar preparada de cara a una futura carrera en el cine. Pero me dije a mí misma que no iría a ninguna parte si no arreglaba antes ciertos asuntos. Hice algunas inversiones, me compré una casa, acudí a varias clases de interpretación y, de repente, me salió un papel en la película 'Confine'. No me puedo quejar de la suerte que estoy teniendo", reveló a la revista HELLO!

Aunque prefiere no hablar de las demoledoras críticas que recibió su debut cinematográfico, es probable que semejante varapalo fuera el detonante de su regreso al mundo de la moda, a la espera de nuevos proyectos en la gran pantalla. No obstante, lejos de rendirse, la artista fantasea ahora con la idea de tener encauzada su vida tan pronto como llegue a la década de los 30.

"Solo me quedan cinco años para cumplir 30 y todavía tengo muchos desafíos por delante. Cuando llegue ese momento, me gustaría poder decir que tengo las cosas claras en todos los sentidos, que cuento con una segunda residencia en un país extranjero y que ya he encontrado el amor de mi vida. No sé, en el fondo solo quiero sentirme bien, cómoda con lo que esté haciendo y con todo lo que haya logrado hasta ese día", aseguró.