Cynthia Nixon es fiel usuaria del transporte público

La actriz de 'Sexo en Nueva York' Cynthia Nixon adora trasladarse por la Gran Manzana en metro, y no tiene ningún problema cuando la gente la reconoce, es más, ella misma se entretiene observando a la gente.

"Sigo cogiendo el metro y sí me reconoce la gente. ¡Pero les da igual! Me gusta sentarme en el tren y mirar a la gente", cuenta la intérprete de 49 años a la revista Woman.

Publicidad

A Cynthia le gusta tanto Nueva York que ni siquiera se siente cómoda cuando deja la ciudad para irse de vacaciones.

"Nunca he vivido en otro sitio que no fuera Nueva York. No soy ni siquiera de esas personas que tengan que irse de la ciudad para darse un respiro. Me gusta eso de que tanta gente se tenga que meter en un sitio tan pequeño. Hay energía y creatividad en el aire", asegura.

Y aunque reconoce que ya nota cómo la edad le está pasando factura en el cuerpo, Cynthia -madre de Samantha (19) y Charles (13) junto a su exmarido Danny Mozes, y Max (4) con su mujer Christine Marinoni- disfruta haciéndose mayor.

"A pesar de que estoy un poco dolorida y chirrio, me gusta envejecer. No estoy diciendo que no esté insegura sobre todo tipo de cosas, pero sí me siento menos emocionalmente insegura y preocupada. Me siento como si tuviera mucho de qué reírme por todas mis experiencias de vida", añade la actriz en la publicación.