Cuba Gooding Jr. casi sufre una 'crisis nerviosa' interpretando a O.J. Simpson

Dar vida al ex jugador de fútbol americano O. J. Simpson en la serie "The People v O.J. Simpson: American Crime Story" ha supuesto un verdadero desafío emocional para Cuba Gooding Jr., que estuvo a punto de sufrir una crisis nerviosa durante el rodaje de una de las escenas más intensas: cuando su personaje tiene que besar en la frente a su fallecida exmujer Nicole Brown Simpson -de cuyo asesinato fue acusado y absuelto- durante su funeral.

"Tuve que irme corriendo a mi camerino, no podía parar de llorar. Me di cuenta de que en la vida real, al ponerme de parte de O.J., no había tenido en cuenta a las víctimas. Incluso fuimos a la iglesia a rezar para que [el abogado] Johnnie Cochran consiguiera sacar a O.J. de todo aquel lío. Pensé que me iba a volver loco, que iba a tener una crisis nerviosa", explica el intérprete en la revista Radio Times.

En el momento del mediático juicio, a Cuba no le importaba demasiado si el exdeportista -que actualmente cumple condena por robo a mano armada, coerción y secuestro- era realmente culpable o no del crimen del que se le acusaba, aunque ahora es consciente de las profundas implicaciones del caso.

"En aquel momento no me importaba. La gente negra no quería creer que O.J. lo hubiera hecho. Pero haciendo esta serie me he dado cuenta de que en realidad no iba sobre ser culpable o inocente, lo importante era asegurarse de que los policías no jo*ieran a otro hombre negro".