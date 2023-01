¿Cuál ha sido el regalo más desagradable que ha recibido Janet Jackson?

La mayoría de las celebridades han tenido que lidiar en algún momento con admiradores demasiado entusiastas que se empeñan en mostrarles su devoción haciéndoles llegar obsequios que van de lo adorable a lo espeluznante. La cantante Janet Jackson no es una excepción y a lo largo de su amplia carrera musical se ha topado con más de un regalo extraño entre su correo, aunque probablemente ninguno de ellos superará jamás al que le envió un hombre que estaba convencido de que su destino era formar una familia juntos.

"Ha habido unas cuantas ocasiones, sí. Hubo alguien que me mandó una fotografía de su pene en erección y un tarro de semen para que pudiera quedarme embarazada, porque se suponía que yo era la mujer que debía dar a luz a su hijo", ha recordado divertida la estrella en una entrevista a Big Boy TV.

No hace falta aclarar que Janet se deshizo de los fluidos corporales del desconocido y decidió no aceptar su oferta. Tampoco es que le hiciera falta, ya que hace algo más de un año la artista pudo cumplir su sueño de ser madre junto a su entonces marido Wissam Al Mana. Aunque desde el nacimiento de su retoño la pareja ha protagonizado un controvertido divorcio con graves acusaciones de por medio, la maternidad sigue siendo la piedra angular de su vida y una de sus mayores fuentes de alegría a día de hoy.

Por otra parte, en el plano profesional tampoco le faltan motivos para celebrar. Su regreso a la escena musical de la mano de Daddy Yankee tras unos años en que había optado por retirarse a un segundo plano, del que solo ha salido durante breves períodos de tiempo para realizar su gira 'State of the World Tour' -que se extenderá hasta el próximo octubre-, no podría haberle dejado mejores impresiones en vista de que el vídeo de su colaboración acumula más de 27 millones de visitas a apenas dos semanas de su lanzamiento.

