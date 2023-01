¿Cuál fue la lección más importante que aprendió Zayn Malik en One Direction?

Una de las lecciones más valiosas que Zayn Malik ha aprendido durante su etapa como componente del grupo One Direction ha sido la de afrontar situaciones desagradables para él sin perder la calma ni la sonrisa.

"Soy increíblemente disciplinado. Me he dado cuenta de que puedo enfrentarme a situaciones en las que no me gustaría encontrarme necesariamente, y puedo superarlas centrándome en vivir el momento. No importa de lo que se trate, puedo sonreír y hacer lo que sea que tenga que hacer", aseguró el intérprete a Billboard.

Actualmente Zayn está concentrado en grabar material para su debut en solitario, una tarea a la que se aplica con entusiasmo cada día.

"Voy al estudio cada día y grabo unas siete canciones por noche. Eso es porque disfruto de lo que estoy haciendo. Ya no me autocensuro, así que no me siento cansado. Me encanta", añadió.

Antes de saltar a la fama junto a sus excompañeros Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson, Zayn era un joven al que sus profesores describían como un "estudiante modelo", aunque él no recuerda sus días de colegio de la misma manera.

"Entonces era una persona diferente. Tenía 17 años y pensaba: '¡Que le j**an al mundo!'. Creía que era 2Pac y no lo soy".

Por: Bang Showbiz