¿Cuál es el secreto de Robbie Williams para bajar de peso?

El cantante Robbie Williams está siguiendo una estricta dieta a base de zumos de frutas y vegetales frescos para perder peso después de engordar ligeramente durante el descanso de dos meses que se ha tomado en su gira 'Let Me Entertain You'.

"A Robbie le ha costado mantenerse en forma y delgado desde que dejó de fumar hace un par de años, así que ahora tiene que trabajar más duro las semanas antes de una actuación si quiere tener el mejor aspecto posible y dar lo mejor de sí mismo. Cuando no está en el escenario hace menos ejercicio, come más comida tipo tartas y patatas fritas y cuida menos su dieta. Ya ha hecho dietas de zumos antes y también ha probado los batidos de proteínas, y parece que le funcionan bien", explica una fuente al periódico Daily Mirror.

Pero Robbie no solo ha modificado su alimentación, también está acudiendo al gimnasio para que durante el tramo australiano de su gira nadie pueda decir que es "el bailarín gordo de Take That", su antiguo grupo.

"Ha estado yendo al gimnasio, haciendo pesas... Y debería estar en buena forma cuando se suba al escenario en Australia", añade el informante.

A principios de esta semana, Robbie y su mujer Ayda -madre de sus hijos Teddy (3) y Charlton (11 meses)- tuvieron que hacer frente a la horrible noticia de que su perro Spencer había muerto.

Por: Bang Showbiz