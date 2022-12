Critican a Enrique Iglesias por poner en riesgo la seguridad de sus fans en sus conciertos

El accidente que sufrió Enrique Iglesias el pasado fin de semana en Tijuana, México, al intentar atrapar un dron que sobrevolaba su escenario ha atraído la atención de los expertos sobre el uso habitual que el cantante hace de este tipo de cámaras en sus conciertos, en los que podría no estar cumpliendo con todos los parámetros para garantizar la seguridad de sus fans.

"La gente puede tomar malas decisiones. Si el dron hubiese aterrizado en la audiencia, podría haber sido mucho peor. Nosotros nunca sobrevolaríamos una multitud, no podemos hacerlo por restricción de la Administración Federal de Aviación", declaró Tom Hallman, presidente de PictorVision -compañía que trabaja con los estudios de cine para grabar planos aéreos con drones-, a The Hollywood Reporter, señalando además que el drone que hirió a Enrique estaba siendo pilotado por el equipo del artista y no por especialistas: "Es algo que nos preocupa. Somos muy conscientes de que cuando rechazamos un trabajo [que no se ajusta a los parámetros de seguridad], en muchas ocasiones se lleva a cabo de todas formas. Nos enteramos de que hay accidentes, no graves, pero es algo que va a suceder. Es cuestión de lógica".

La lesión que sufrió Enrique, que tiene por costumbre agarrar el dron que graba parte de sus actuaciones para enfocar con él al público, ha acabado resultando más grave de lo esperado, ya que finalmente el artista no sufrió únicamente una serie de cortes en los dedos, sino también una lesión en la mano que ha tenido que operarse.

"Queríamos daros una actualización de su estado personalmente. Su cirugía duró más de lo esperado porque la lesión resultó ser un poco peor de lo que se pensó en un primer momento. Sufrió una fractura que tuvo que ser corregida además de la cirugía de reconstrucción", publicó el equipo del cantante en su cuenta de Instagram.