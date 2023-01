Cristiano Ronaldo revela por qué sufrió bullying en su adolescencia

Aunque el futbolista Cristiano Ronaldo ya destacaba por su talento con el balón durante su etapa en las ligas juveniles del Sporting de Lisboa, fuera del terreno de juego no era demasiado popular entre sus compañeros por culpa de su cerrado acento de Madeira (Portugal), que hacía que el resto de jóvenes se rieran de él.

"Era el mejor. Controlaba el balón, tenía más talento que cualquier otro, no pasaba la pelota, siempre marcaba. Pero luego abría la boca... es de Madeira y el acento de allí es muy diferente. Todo el mundo empezaba a reírse de él. Lo pasaba muy mal por culpa de ese acento. Sonaba como si no fuera portugués. No podíamos entenderle. En una ocasión le tiró una silla a un profesor porque la gente se estaba riendo, y eso no les detuvo", explicó el futbolista José Semedo, compañero suyo en el Sporting de Lisboa en aquella época, al periódico The Times.

A pesar de sus arranques de ira, el deportista demostró que tenía un buen corazón al ofrecerse a compartir su habitación con Semedo cuando a este le amenazaron con expulsarle de la residencia donde se alojaban los jóvenes jugadores después de una mala temporada.

"Dijo que podían poner una cama extra en su habitación y que podíamos compartir el armario de la ropa. Me dijo que si yo me iba, el también", confesó.

El paso del tiempo no ha conseguido que Semedo se olvide del bonito gesto de Cristiano porque es consciente de lo mucho que le debe.

"Le debo todo lo que tengo a él. El lugar de donde vengo en Setúbal no es un sitio bueno para un joven. Muchos de mis amigos de allí acabaron involucrados en el mundo del crimen. Algunos de ellos han muerto, otros han acabado en la cárcel. Si hubiese tenido que regresar, puede que hubiera acabado robando coches con ellos. Cristiano cambió mi vida. Mi familia, mis hijos, mi carrera: todo es gracias a él".

