Cristiano Ronaldo no acompañará a Irina Shayk en la alfombra roja

De acuerdo con el perfil bajo que siempre ha intentado mantener en todo lo relativo a su vida privada, el futbolista Cristiano Ronaldo no parece dispuesto a alterar la discreción que siempre ha caracterizado su romance con la modelo Irina Shayk para escoltarla ahora en la alfombra roja, una drástica decisión que sin embargo no parece haber supuesto un motivo de tensión entre la pareja.

"Me da la sensación de que voy a estar solo con mi agente. Pero espero que Cristiano esté muy orgulloso de mí", bromeó la extrovertida maniquí ante las cámaras del programa deportivo 'The Fumble' durante el estreno en Hollywood de la película 'Hércules', dejando claro que la ausencia del astro del balón no ha enturbiado en absoluto su debut cinematográfico: "Me gustaría mucho participar en otras películas. En esta ocasión me lo he pasado muy bien rodando con todo el equipo, además de haber sido una experiencia diferente".

Pese a que por el momento no entra en sus planes convertirse en la nueva pareja de moda de la meca del cine, Cristiano tendrá tiempo de sobra para replantearse su decisión de no acudir a los estrenos de su chica, teniendo en cuenta que Irina está más que dispuesta a consagrar su posición en el mundo del séptimo arte con nuevos proyectos cinematográficos.

"Cuando estás en un estudio trabajando como modelo, incluso para una marca de lencería, puedes tener a 10 personas mirándote detrás de la cámara. Pero cuando estás rodando una película ¡tienes a 200! Además hay que interpretar y te tienes que olvidar por completo de ti misma, es necesario ser lo más real y auténtica posible. Son maneras de trabajar muy distintas. Cuando actúas tienes que creerte tu personaje", aseguraba recientemente la modelo a la página web de la revista Vogue.