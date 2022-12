Cristiano Ronaldo es demandado por el uso ilícito del término CR7

Christopher Renzi ha presentado una demanda contra el futbolista Cristiano Ronaldo por utilizar su famoso apodo 'CR7' para bautizar la línea de ropa interior que lanzó en octubre de 2013, ya que según él los derechos de explotación de dicha marca en Estados Unidos le pertenecen desde 2008, cuando comenzó a utilizarlos en los vídeos de ejercicios y la colección de ropa que vende en Providence (Rhode Island).

Según informa Latin Times, la batalla legal por el título de 'CR7' comenzó cuando el grupo textil JBS Textile Group -distribuidor de la colección de Cristiano en Estados Unidos- solicitó a la Oficina de Marcas y Patentes del país que cancelara los derechos de Renzi sobre dicha marca alegando que planeaba introducir la línea de ropa interior del futbolista portugués en el mercado norteamericano.

Publicidad

Aunque a principios de esta semana la mencionada oficina falló a favor a Renzi, negándose a cancelar su patente sobre el término 'CR7', el juez encargado del caso ha fijado el próximo 26 de marzo como fecha límite para notificar a Cristiano la demanda, algo que por el momento no ha podido conseguir al no lograr ponerse en contacto con él ni a través del club Real Madrid ni en su casa.

Este revés legal para Cristiano habrá logrado empañar todas las satisfacciones que le ha reportado su incursión en el mundo de la moda, con la cual ha logrado satisfacer incluso los altos estándares de calidad de su pareja, la modela Irina Shayk, quien se ha vuelto una fan incondicional de la ropa interior de su novio.

"Me roba los calzoncillos todo el tiempo. Un día no estaba en su casa y al abrir el armario había un montón de calzoncillos CR7. Me parece muy gracioso", declaraba el futbolista a la revista Vogue.

Por: BangShowbiz