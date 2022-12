Cristiano Ronaldo e Irina Shayk presumen de familia perfecta

Pese a la discreción con la que tanto Cristiano Ronaldo como su pareja, la modelo rusa Irina Shayk, han intentado llevar siempre su relación, el futbolista no ha sido capaz de resistirse a presumir de la idílica familia que ambos forman junto a su hijo Cristiano Ronaldo Junior (4), fruto de una relación esporádica del astro del balón con otra mujer.

"Es agradable poder relajarme y divertirme en mis días de descanso", escribió el delantero en su cuenta de Twitter junto a una imagen en la que tanto él como la maniquí rusa, que luce su impresionante silueta en un sexy bañador verde, aparecen con la cara pintada con bigotes de colores, cortesía sin duda del pequeño Ronaldo.

De esta forma Cristiano echa por tierra los rumores que han cuestionado la estabilidad de su relación sentimental con Irina a lo largo de este último año, especialmente después de que la modelo brasileña Andressa Urach asegurase que había mantenido un apasionado encuentro de una noche con el portugués antes de la semifinal del pasado Mundial de Brasil, unas acusaciones que él mismo se apresuró a desmentir achacándolas a un intento de afectar su juego antes de un encuentro importante.

"Se me ha informado de que el periódico The Sun, fiel a su línea editorial, publicará un artículo sobre la tan famosa Andressa, alguien que busca notoriedad a mi costa. Me pregunto por qué pasa esto justo un día antes de un partido tan importante para mi equipo. Me siento muy ofendido por una situación creada, en vano, para afectar a mi vida personal", declaró el delantero a través de las redes sociales.