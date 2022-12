Cristiano Ronaldo deja sin trabajo a la tenista Caroline Wozniacki

La espectacular musculatura de Cristiano Ronaldo y el éxito de su línea de ropa interior CR7, en la que aparece luciéndola, son los responsables últimos de que la tenista Caroline Wozniacki se haya quedado sin su propia colección de lencería, ya que la compañía danesa JBS ha decidido rescindir su colaboración para centrar todos sus esfuerzos en el portugués.

"Esperábamos hacernos con una porción de mercado importante, pero el impacto de CR7 ha ido mucho más allá de lo que nos hubiésemos atrevido a imaginar. Así que lo mejor para la compañía es dejar de trabajar ahora con Caroline Wozniacki", explicó el director de la empresa, Morten Alstrup, al periódico danés Ekstra Bladet.

Publicidad

Irónicamente, fue la osadía de Caroline al atreverse a posar en ropa interior para promocionar ella misma su colección de ropa interior en 2012 lo que habría animado al delantero del Real Madrid a despojarse de la ropa frente a las cámaras.

"Caroline Wozniacki es una de las razones por las que conseguimos a Cristiano Ronaldo. Él había visto cómo Caroline se atrevió a ser fotografiada únicamente con la ropa interior que habíamos hecho y le encantó", reconoció Alstrup.

Parece que finalmente Cristiano ha hecho involuntariamente a otra persona lo mismo que, para su desesperación, lleva haciéndole a él varios meses su novia, la modelo Irina Shayk: robarle la ropa interior.

"Me roba los calzoncillos todo el tiempo. Un día ella no estaba en casa y al abrir su armario había un montón de calzoncillos CR7. Me parece muy gracioso", explicaba divertido el futbolista a la revista Vogue.

Publicidad

Por: BangShowbiz