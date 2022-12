Cristiano Ronaldo cuida a su estatua de cera y le cambia el peinado una vez al mes

El futbolista Cristiano Ronaldo no ha querido dejar en manos de un perfecto desconocido algo tan vital como el cuidado del cabello, aunque sea el de su estatua de cera, por lo que una vez al mes envía a su peluquero personal para que arregle como es debido la figura.

"Cristiano nos pidió que nos aseguráramos de que su estatua este perfecta. Envía a su propio peluquero para que peine su figura una vez al mes", aseguró Gonzalo Presa, director de comunicación del Museo de Cera de Madrid, al programa 'Què t'hi jugues' de la Cadena Ser, comparando los cuidados que el portugués dedica a su estatua con los que recibía la de la fallecida Sara Montiel, quien solía mandar a su propia maquilladora para que se ocupara del mantenimiento de su alter ego de cera.

La estatua del astro del balón tampoco luce una peluca cualquiera, sino una de pelo natural importado desde la India.

"El pelo de la estatua de Cristiano es natural. No es una peluca y viene de la India", reveló Presa.

Pero a pesar de su fama de presumido incorregible, Cristiano considera que no dedica a cuidarse más tiempo de lo normal, principalmente porque la materia prima con la que trabaja es de tan buena calidad que no le resulta necesario.

"No me paso media hora frente al espejo, te prometo que lo máximo que le dedico es un minuto, lo juro. Cuando tu pelo es de buena calidad como el mío, es fácil arreglarlo", aseguraba al periódico The Sun.

Por: BangShowbiz