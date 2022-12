Cressida Bonas se considera tímida

La actriz y exnovia del príncipe Enrique de Inglaterra, Cressida Bonas, no entiende por qué en su día a día es una persona tímida e introvertida, y cuando se sube a un escenario o tiene que actuar ante las cámaras, se convierte en una mujer muy segura de sí misma.

"Realmente no lo entiendo, en la vida real suelo ser muy tímida, casi me paralizo, pero cuando estoy actuando es totalmente diferente. Me siento libre", reveló a la revista Miss Vogue.

Los proyectos profesionales de Cressida incluyen trabajar en la nueva película del director Harvey Weinstein, 'Tulip Fever', donde comparte pantalla con Judi Dench, Christoph Waltz y la modelo Cara Delevingne, y donde da vida al personaje de la señorita Steen, un papel con el que se espera que dé un gran paso en su carrera como actriz.

"La gente verá qué gran actriz es... Será el primero de muchos más papeles", aseguró el director al periódico Evening Standard.

A principios de este año se conoció que Cressida podría aparecer en la serie 'Downton Abbey' tras protagonizar un breve encuentro con su creador Julian Fellowes.

"Cressida está intentando entrar en Hollywood y sabe que un papel en 'Downton' puede elevar su perfil, no solo en Reino Unido sino también en Estados Unidos. Conoció a Julian antes de los Globos de Oro y aunque mantuvieron una conversación muy informal, él se quedó increíblemente impresionado con ella. Incluso le prometió que se reuniría con el director de casting de Reino Unido para organizar un posible cameo en la próxima temporada, lo que podría desembocar en un papel permanente en la serie", explicó una fuente al periódico Daily Star.

Por: Bang Showbiz