Cressida Bonas no está preparada para casarse con Enrique de Inglaterra

Aunque los rumores sobre un posible compromiso entre el príncipe Enrique y la guapa Cressida Bonas no han cesado en los últimos meses -entre otras razones por las innumerables ocasiones en las que se han dejado ver en público juntos-, la exbailarina de 25 años preferiría esperar al menos un año antes de hacer el anuncio oficial, dado que está disfrutando de un buen momento vital al que no parece querer poner punto y final tan súbitamente.

"Cressida está muy ocupada y tiene muchas cosas que hacer. No contempla casarse ahora mismo. Ha comenzado en un trabajo [en marketing] en el que le pagan lo que suelen pagar a la gente de su edad. O sea, muy poco. Y ha encontrado un piso de alquiler que comparte con Daisy. Está haciendo todo lo que la gente de su edad ha de hacer. Quién sabe cómo habrán cambiado las cosas de aquí a un año, pero ahora es así como quiere que sean. No quiere perderse ese capítulo. No es ese tipo de chica. Sin embargo, esto no quita para que su madre esté encantada, ella quiere que se comprometan ya", contó una fuente al periódico Mail on Sunday.

Además de querer vivir como cualquier otra persona de su edad, Cressida no querría casarse aún por sentir que es muy joven para ello.

"Cuando la amiga de Cressida Missy Percy se comprometió con uno de los mejores amigos de Enrique, Tom van Straubenzee, se alegró mucho porque llevaban juntos muchos años. Sin embargo, sí que dijo que le parecía que Missy, de 25 años, era muy joven", añadió.