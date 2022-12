Courtney Love pide consejos de moda a Kanye West

La controvertida estrella del rock hizo de su estilo desaliñado todo un símbolo contestatario durante su breve matrimonio con el desaparecido Kurt Cobain, pero ahora Courtney Love está decidida a comercializar con la moda de los años 90 a través de una ambiciosa colección de ropa.

Para asegurarse de que sus nuevas creaciones disfrutan del mismo éxito que las incursiones de otros famosos en el sector textil, la cantante ha recurrido a los consejos del rapero Kanye West en relación a unos diseños que todavía se le resisten: el de los diversos tipos de calzado que pondrá a la venta próximamente.

"Hace mucho que no saco un disco al mercado, y eso se debe a que he estado trabajando muy duro en mi nueva línea de ropa. Espero que las chicas de esta generación aprendan que hace 20 años podíamos ser bastante más transgresores que ellos, aunque ahora que lo pienso, no estoy muy convencida con el resultado de algunas zapatillas que hemos diseñado. El otro día estuve hablando con Kanye sobre ello, y le dije que me echara una mano", explicó la carismática artista a la revista Kerrang!

Durante el escaso tiempo libre que le dejan sus aventuras empresariales, Courtney Love se dedica a desvelar públicamente algunos turbios secretos de otros controvertidos personajes del mundo del espectáculo, entre los que destacan los que le proporciona su extraña relación con el humorista Russell Brand. Tanto es así, que la diva alternativa no dudó en hacer público que rechazó una noche de sexo apasionado con el exmarido de Katy Perry "únicamente" por culpa del olor corporal que transmitía el actor.

"Adoro a Russell Brand, espero que no se me malinterprete, pero pocas semanas después de conocernos me propuso que dejáramos la conversación y nos fuéramos a mi habitación de hotel para mantener relaciones sexuales. En mi respuesta, traté de elogiar sus dotes como conversador, justo antes de decirle que sudaba demasiado y olía mal. No se lo tomó demasiado mal y me alegro, porque eso le pasa a muchos hombres", contaba al presentador Alan Carr en su programa de la televisión británica.