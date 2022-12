Courtney Love compara el budismo con hacer ejercicio

La cantante estadounidense Courtney Love -viuda de Kurt Cobain, con quien estuvo casada hasta su muerte en 1994- superó su adicción a las drogas gracias al budismo, y aunque es consciente del positivo efecto que ha tenido en su vida, reconoce que meditar le resulta en ocasiones aburrido.

"[¿Qué drogas consumía?] Todas, todas ellas. Pero no hay más drogas ahora. Lo que realmente me salvó fue ir a reuniones y cosas de esas, pero yo soy budista, medito y soy muy seria con esas cosas. Practico el budismo nichiren así que me siento por las mañanas [a meditar]. Ha cambiado totalmente mi vida", contó en el programa 'Late Show With David Letterman'.

Courtney dedica a la meditación el mayor tiempo posible. "Todo lo que pueda, una hora... es como hacer sentadillas", admitió, al tiempo que reconocía que pese a todo se aburría haciéndolo.

Fruto de su matrimonio con Kurt nació Frances Bean, productora ejecutiva del documental que se ha hecho sobre la vida del roquero, y de quien Courtney está muy orgullosa.

"[Frances] es absolutamente genial, tiene 22 años. Es brillante. Es la productora ejecutiva del documental sobre su padre... Es muy emocionante, y lo he visto tres veces. Pero probablemente no vuelva a hacerlo más, es demasiado", concluyó.