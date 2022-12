Courteney Cox y Johnny McDaid no tienen 'ninguna prisa' por casarse

Aunque Courteney Cox y su prometido, el músico Johnny McDaid, no tienen ninguna prisa por pasar por el altar tras comprometerse el pasado mes de junio, la hija que la actriz tuvo con su exmarido David Arquette, Coco (11), está presionando a su famosa madre para que fije cuanto antes la fecha de su boda y poder ejercer así de dama de honor.

"Johnny y yo todavía estamos planeándolo, aunque parece que Coco quiere ser organizadora de bodas y se ha puesto a cargo de todo. No tenemos ninguna prisa, pero nos gustaría hacerlo dentro de poco... ¡sobre todo porque Coco se muere de ganas de ser dama de honor!", revela la intérprete a la revista Closer.

Además de asistir a su madre con los preparativos de su gran día, la joven Coco también ayudará a amenizar la velada cantando frente a los invitados, como ya hizo recientemente en el enlace de su padre con Christina McLarty.

"Le encanta todo este tema de la boda. Es una gran cantante, no sé de dónde lo ha heredado. Cantó 'I Will Always Love You' en la boda de David, ¡y esa es una canción muy difícil!", añade.

La idea de que su hija juegue un papel tan importante en su boda le hace mucha ilusión a Courteney.

"Por supuesto, quiero que cante. Va a dar todo un recital. Ahora mismo no tenemos ningún plan, no hemos tomado ninguna decisión en firme todavía. Pero es divertido pensar en ello e ir descubriendo lo que queremos hacer. Me lo estoy pasando bien con todo esto", confesaba la actriz a People.