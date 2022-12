Courteney Cox podría haber estado impresionante durante su visita al programa 'The Late Show with David Letterman' de no ser porque se equivocó a la hora de tomar las medidas de su precioso vestido. La protagonista de 'Friends' se presentó en la pequeña pantalla con una prenda en principio favorecedora gracias al tono verde que destacaba su profunda mirada, pero el hecho de que le quedara excesivamente ceñido no le ayudó precisamente a realzar su silueta.