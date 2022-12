Corea del Norte y los ataques terroristas de París, en los Globos de Oro

Las bromas en torno a la indignación de Corea del Norte con la película 'The Interview' y su supuesta vinculación con el hackeo de varias cuentas de correo electrónico de empleados de Sony Pictures fueron una constante en la ceremonia de entrega de los Globos de Oro celebrada este domingo en Los Ángeles, durante la que Tina Fey y Amy Poehler -presentadoras de la gala- no dudaron en exprimir al máximo la controversia a base de sketchs y comentarios mordaces.

"Esta noche celebramos todos los maravillosos programas de televisión que conocemos y queremos, y todas aquellas películas a las que Corea del Norte no ha puesto pega", anunció Fey en el monólogo de apertura de la gala celebrada en el hotel Beverly Hilton, un comentario que marcó la temática de una noche en la que tanto ella como su compañera de escenario no dieron tregua ni al país asiático ni a su líder, Kim Jong-un.

"Corea del Norte ha calificado 'The Interview' como algo absolutamente intolerable y como un acto de terror sin sentido. Lo más increíble de todo, es que esa ni siquiera ha sido la peor crítica que ha recibido la película hasta ahora", aseguró la actriz en otro de los momentos de la gala.

Otro de los temas que estuvo muy presente a lo largo de la velada fueron los ataques terroristas ocurridos la semana pasada en París, especialmente sobre la alfombra roja, que Helen Mirren, George Clooney y su mujer Amal Alamuddin recorrieron luciendo insignias de apoyo a los periodistas fallecidos de la revista Charlie Hebdo.

En concreto, la abogada de derechos humanos añadió un pin con el lema 'Je Suis Charlie' a su bolso de mano para solidarizarse con todas las personas que ese mismo domingo recorrieron las calles de las principales ciudades francesas en un gesto de protesta y condena contra los atentados.

"Lo he customizado como un gesto de solidaridad hacia la gente francesa que ha atravesado una semana terrible", explicó Amal a la revista Elle.

Su marido tampoco se olvidó de incluir en su discurso de agradecimiento tras recibir el premio Cecil B. DeMille por su contribución al mundo del entretenimiento un mensaje de apoyo y admiración hacia el país galo.

"Hoy ha sido un día extraordinario. Millones de personas se han manifestado no solo en París, sino en el resto del mundo. Eran cristianos, judíos y musulmanes, y líderes de países de todo el mundo. Y no marcharon para protestar, lo hicieron para apoyar la idea de que no viviremos con miedo. Así que, yo también soy Charlie [Je suis Charlie]. Gracias", declaró.