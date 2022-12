"Controla la fama, no dejes que ella te controle a ti": Madonna a Ricky Martin

Después de tantas décadas siendo la reina indiscutible del pop, Madonna tiene consejos para dar y regalar a los cantantes más jóvenes que le caen en gracia, incluyendo al portorriqueño Ricky Martin, a quien ayudó en un momento de crisis personal revelándole cuál era el secreto para no verse sobrepasado por la fama.

"Yo odiaba la fama, pero seguía trabajando mucho para seguir teniendo la aceptación del público, para seguir llenando conciertos y vendiendo discos. Más tarde me di cuenta que era yo el que tenía muchas cosas que resolver hasta llegar a un punto de aceptación. Amo el escenario. Y en esas dos horas en las que tengo un vaivén de energía con el público, casi, casi que puedo tocar a Dios. Es maravilloso. Entonces no me toca nada más que aceptarlo. Que este es un rol kármico que la vida me ha dado. Hago lo que una vez me dijo Madonna: 'Ricky, el día que la fama te controle, estás jodi**'. Entonces mejor vamos nosotros a controlar la fama", revela Ricky al periódico argentino Clarín.

Madonna es fan del cantante latino desde que este consiguió dejarla embelesada gracias a su apasionada actuación en la gala de los Grammy de 1999, tras la cual no dudó en abordarle frente a los medios para darle la enhorabuena y prometerle que "le echaría un vistazo" a su trofeo más tarde, un "momentazo" que Ricky jamás olvidará.

"Ya la conocía, me la había encontrado unos años antes. Siempre ha sido extremadamente atenta y respetuosa conmigo. Cuando se subió al escenario en plena rueda de prensa, me quedé en plan: 'Sí, vale, menudo momentazo...'", recordaba divertido Ricky durante una entrevista a Yahoo Music.

Por: Bang Showbiz