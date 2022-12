Conozca qué tipo de hombre busca Lindsay Lohan

Aunque a día de hoy la actriz Lindsay Lohan está demasiado ocupada con su carrera profesional como para pensar en el amor, cuando por fin esté preparada para rehacer su vida sentimental no planea buscar a su hombre ideal dentro de la industria del espectáculo.

"No he pensado en volver a salir con alguien durante un tiempo, he estado demasiado centrada en mi carrera. En este momento, probablemente tendría que reconocer que [solo saldría] con alguien que no perteneciera al mundo del espectáculo, quizás un hombre de negocios. Pero ahora mismo estoy disfrutando de estar soltera y de las experiencias que me estoy encontrando en Londres", confesó la intérprete a la revista Homme Style.

Desde que se mudara a la capital británica el año pasado para protagonizar la obra 'Speed-the-Plow', Lindsay ha logrado dar un cambio radical a su vida, por lo que tiene previsto permanecer en la ciudad a pesar de que su participación en la producción teatral concluyó hace semanas.

"Ha sido un comienzo nuevo... En Londres me siento como en casa, lo echo de menos cada vez que tengo que viajar por razones de trabajo y me muero de ganas de regresar. Solo voy a Nueva York y a Los Ángeles por trabajo y para ver a mi familia", añadió.

Bang Showbiz.