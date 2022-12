Conozca las pruebas que ponen en jaque la última relación de David Bisbal

El detalle de que David Bisbal no haya lucido la cadena de plata idéntica a la que posee su novia, la actriz Eugenia Suárez, durante su reciente visita a Argentina no ha hecho más que avivar las especulaciones en torno a una supuesta crisis en la relación de la pareja, según se hace eco el portal Rating Cero, que asegura que el intérprete almeriense se habría quitado dicho collar hace varias semanas antes de las grabaciones del concurso musical 'La Voz Kids España'.

Además, Bisbal no compartió en las redes sociales ninguna foto con Eugenia a su paso por su país natal, ni le dedicó ningún tema -tal y como acostumbra a hacer- en su concierto en Villa María el pasado sábado, al que no acudió la joven, lo cual apoyaría la teoría de una ruptura entre ambos o de al menos un enfriamiento de su apasionado romance.

Bisbal tampoco pudo evitar responder de manera cortante a los reporteros que le esperaban en el aeropuerto de Ezeiza (Argentina) cuando le preguntaron por su relación con Eugenia, algo que él ha negado rotundamente asegurando que en raras ocasiones pierde las formas con las paparazzi.

"Es muy difícil que yo me enoje, no soy una persona que viva enfadada. Me pueden molestar algunas cosas, pero yo no me enfado nunca. Siempre he sido una persona muy positiva, no hay nada que me pueda molestar", explicó el cantante en una entrevista al programa peruano 'Central de informaciones' de la cadena RPP Noticias.

La prensa argentina asegura que la distancia entre ambos y una visita del cantante a su expareja Elena Tablada -madre de su hija Ella (4)- a Miami habrían encolerizado a Eugenia y habrían sido las principales razones de su ruptura; una ruptura que sin embargo Bisbal ha negado.

"En Argentina siempre me he encontrado con muy buen cariño y evidentemente me he encontrado también con un cariño muy especial. Es algo mágico que sucedió y ahí está. Es una maravilla y hay que agradecérselo a Dios", declaraba esta misma semana el intérprete en alusión a su romance con la actriz durante una entrevista a la cadena argentina TVP.

Bang Showbiz.