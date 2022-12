Conor Maynard 'cantará' su ruptura con Victoria Tansey

El cantante Conor Maynard y la modelo Victoria Tansey rompieron de "mutuo acuerdo" el mes pasado, pero a pesar de ser una decisión de la cual el intérprete no se arrepiente ha resultado difícil para ambos.

"Fue muy triste obviamente, pero no fue una ruptura con malos sentimientos, fue una decisión mutua, decidimos hacer lo correcto. Tuvimos que ser adultos y comprender qué era lo mejor para nosotros en aquel momento. No hubo odio ni nada por el estilo, aunque fue duro igualmente", confiesa el cantante al Daily Star.

La ruptura ha marcado tanto a Conor que tendrá un lugar significativo en su próximo disco.

"No puedes dejar de escribir sobre una ruptura, ya que es parte de ti, invade toda tu vida. Ahora estoy trabajando en mi disco, por lo que habrá muchas canciones sobre rupturas en él. A veces piensas que no deberías escribir sobre esto porque después seguirás cantándolo y a lo mejor no dejas pasar página a la otra persona", añade el artista.

El año pasado, el cantante de 22 años contaba cuánto quería a Victoria, con quien llevaba desde 2013.

"Llevo con ella desde el pasado mes de abril. La conocí en una sesión de fotos. Es alguien con la que podría verme para siempre, sí. Nos vamos a mudar juntos", confesaba Conor el pasado verano al Daily Mirror.