Conoce los nominados a los MTV EMA 2013

El cantante Justin Timberlake ha conseguido cinco nominaciones a los premios MTV European Music Awards 2013, que se celebrará el 10 de noviembre en el arena Ziggo Dome de Ámsterdam, en las categorías de Mejor Artista Masculino, Mejor Concierto, Mejor Videoclip, Mejor Artista Estadounidense y Mejor Look.

Con el mismo número de candidaturas se encuentran el rapero Macklemore y su compañero Ryan Lewis, quienes optan al galardón en las categorías de Mejor Debut, Mejor Artista Hip Hop, Mejor Concierto, Mejor Artista Estadounidense y Mejor Canción gracias al tema 'Thrift Shop'.

Publicidad

Por su parte, Lady Gaga, Justin Bieber, Miley Cyrus y Robin Thicke optan a cuatro estatuillas cada uno. Mientras que ambas artistas lucharán por ser la Mejor Artista Femenina, el controvertido intérprete Robin Thicke tiene posibilidades de hacerse con el Mejor Videoclip.

Después de su provocativa actuación en los MTV Video Music Awards, Miley Cyrus y su compañero de baile están barajando la posibilidad de recrear los eróticos movimientos que tanta repercusión generaron entre los espectadores, una coreografía de la que la exniña Disney no se arrepintió en absoluto.

"Este es el tipo de actuación que se espera en los premios MTV Video Music Awards. Todo el mundo que actúa aquí lo sabe y espera algo así. Si quieres hacer historia sabes lo que tienes que hacer. Robin y yo nos decíamos todo el rato: '¿Sabes que vamos a hacer historia ahora?'", confesaba la intérprete después de su actuación.

A la espera de la confirmación de esta atrevida actuación, lo que ya se sabe --además de los nominados-- es el nombre del presentador, que en esta ocasión será el actor Will Ferrell.

Los nominados en esta edición a los MTV European Music Awards son:

Mejor Canción

Bruno Mars - 'Locked Out Of Heaven'

Daft Punk - 'Get Lucky'

Macklemore & Ryan Lewis - 'Thrift Shop'

Rihanna - 'Diamonds'

Robin Thicke - 'Blurred Lines'

Mejor Artista Pop

Justin Bieber

Katy Perry

Miley Cyrus

One Direction

Taylor Swift

Mejor Artista Femenina

Katy Perry

Lady Gaga

Miley Cyrus

Selena Gomez

Taylor Swift

Mejor Artista Masculino

Bruno Mars

Eminem

Jay Z

Justin Bieber

Justin Timberlake

Mejor Concierto

Beyoncé

Green Day

Justin Timberlake

P!nk

Taylor Swift

Mejor Debut

Bastille

Icona Pop

Imagine Dragons

Macklemore & Ryan Lewis

Rudimental

Mejor Videoclip

Justin Timberlake - 'Mirrors'

Lady Gaga - 'Applause'

Miley Cyrus - 'Wrecking Ball'

Robin Thicke - 'Blurred Lines'

Thirty Seconds to Mars - 'Up In The Air'

Mejor Artista Rock

Black Sabbath

Green Day

Kings Of Leon

Queens Of The Stone Age

The Killers

Mejor Artista Alternativo

Arctic Monkeys

Fall Out Boy

Franz Ferdinand

Paramore

Thirty Seconds To Mars

Mejor Artista Hip Hop

Drake

Eminem

Jay Z

Kanye West

Macklemore & Ryan Lewis

Mejor Artista Electrónico

Afrojack

Avicii

Calvin Harris

Daft Punk

Skrillex

Mejor Look

Harry Styles

Justin Timberlake

Lady Gaga

Rihanna

Rita Ora

Mejor Artista británico y/o irlandés

Calvin Harris

Ellie Goulding

Olly Murs

One Direction

Rudimental

Publicidad

Por: Bang Showbiz