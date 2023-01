Conoce el lado tierno de Kanye West en palabras de Kim Kardashian

A pesar de su apariencia de duro, el rapero Kanye West tiene un lado tierno que le hace disfrutar planeando citas que sorprendan a su mujer Kim Kardashian , embarazada del segundo hijo de ambos.

"Le gusta sorprenderme, ¡por lo que nunca sé qué es lo que es! No es el típico al que le guste solo relajarse. Siempre tiene algo muy dulce [para mí]", contó en el podcast de Vogue a André Leon Talley.

La estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' -quien ya tiene una hija de dos años, North, con Kanye- está embarazada de ocho meses por lo que ya solo puede llevar tacones en momentos determinados debido a la hinchazón de pies.

"Estoy en el punto en el que mis pies empiezan a hincharse. Hoy estoy llevando tacones y estoy bien. Creo que llevarlos en ciertos momentos está bien a estas alturas [del embarazo]", añadió.

Aunque la pequeña North solo tenga dos años, su madre ya tiene preparada una selección de prendas de diseñador para cuando crezca.

"Tengo todo un armario para mi hija con ropa mía. Espero que algún día quiera llevar algo mío", explicó.

La familia está deseando que llegue Acción de Gracias, festividad que pasarán en casa de la madre de Kim, Kris Jenner, aunque Kim está más interesada en la comida de Navidad.

"En realidad no me gusta la comida de Acción de Gracias. No me gusta nada. Me encanta la tradición y estar en familia, pero no me gusta la comida por lo que no es una tentación. Sin embargo, en Navidad me encantan los dulces y todo eso".

Pero puede que los planes se trastoquen y en vez de disfrutar de los dulces navideños, a Kim le toque dar la bienvenida a su bebé en esas fechas.

"Como más carbohidratos que normalmente, pero no tengo antojos de nada en particular. Salgo de cuentas alrededor de Navidad, por lo que a lo mejor estoy en el hospital, ¡no lo sé!".

Por: Bang Showbiz