Conoce el lado menos atractivo de Emily Ratajkowski

Puede que sea una de las modelos más deseadas del mundo, pero Emily Ratajkowski está convencida de que si el resto del mundo conociera cómo es realmente en la vida real, es decir, una de las personas más desordenadas del mundo, ya no tendrían la misma imagen de ella.

Lo peor es que la prueba de que la modelo no es una persona limpia, en sus propias palabras, está en Internet gracias a un asistente de producción al que le tocó conducir su coche y no pudo resistirse a sacar una fotografía para compartirla en el portal Reddit al no ser capaz de creer la cantidad de basura, bolsas de papel, contenedores de comida vacíos, que la guapa morena había acumulado en el interior de su vehículo.

"Para que quede claro, ese es mi coche", ha confirmado la modelo a su paso por el programa de Jimmy Kimmel cuando este le mostró la instantánea en cuestión que circulaba por internet. "Bueno, lo fue durante 8 años. Cuando la mayoría de la gente dice que su coche es un desastre, se refiere a que hay pelos de perro y tienen el vaso vacío de un café. Pero ese no es mi caso: mi desorden no es aceptable, lo mío es un problema", ha confesado.

Cuando finalmente se decidió a cambiar de coche, quizás porque le resultaba más sencillo comprar uno nuevo que limpiar el suyo, la modelo se sorprendió al ver la cantidad de objetos que estaban escondidos debajo de los asientos, incluyendo varios productos de higiene femenina.

"Limpié el coche antes de deshacerme de él y había de todo: tampones, una marioneta... A ver, los tampones estaban casi escondidos, ni siquiera podrías encontrarlos. Y había un espacio estratégico para que colocaras los pies cuando te subías", ha matizado, antes de ofrecer un nuevo ejemplo de hasta qué punto llega su desorganización.

"¡Cuando fuimos a comprar el árbol de Navidad en 2016 todavía tenía puesto en el techo los cables del árbol de 2015!".

Pero el desorden no es el único defecto de la estrella de las pasarelas que puede repeler a otras personas. Según ella, sus modales a la mesa también dejan mucho que desear.

"Todo el mundo cree que trato de hacerme la simpática cuando digo que como mucho, pero de verdad que no es el caso. Deberías ver mi nevera, es una locura. Es básicamente comida india o tailandesa y preferiblemente me gusta comerla en posición horizontal en la cama. Hay gente que me ha visto comer y me ha dicho: 'Acabo de perder todo el respeto que te tenía'".