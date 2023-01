¡Conmovedora historia! A Diego Camacho le están asesinando sus mascotas

Desde hace 15 años, Diego Camacho se fue a vivir al municipio de Anolaima, Cundinamarca, en compañía de su esposa María del Pilar. Viviendo allí les ha dado hogar a animales de la calle, al punto en que han llegado a tener más de diez perros y varios gatos.

En el refugio se han acogido a los animales que estén en malas condiciones o que sean abandonados. Sin embargo, han sido indefensos y no han hecho daños. Entre todas las mascotas, había un cachorro que llegó de cuatro meses y cuando estaba en mejores condiciones, se murió.

Publicidad

A Diego le mataron algunos de sus animales, pero cabe aclarar que esta no es la primera vez que sucede, pues hace algunos años también pasó por una situación parecida.

Un día el actor se encontraba en Bogotá y le dieron la triste noticia de la muerte de dos de sus perritas. Inicialmente, se pensó que esto se debía a ataques de epilepsia, cuando después siguieron falleciendo más animales en este refugio, se descubrió que se trataba de envenenamiento.

En ese momento, Camacho tenía nueve perros y diez gatos. Ahora, solo tiene cinco animales que él quiere como si fueran parte de su familia.

Diego aún no se explica cómo pudieron haber hecho esto y tampoco tiene culpables de estas muertes, pues no ha podido poner las denuncias respectivas porque supuestamente no tienen las pruebas necesarias.

Publicidad

El actor no tiene enemigos, pero tal vez hay gente que no le gusta su labor con los animales del sector, pese a que, según él, le hace un bien a la comunidad y a los cachorros, cuidándolos y dándolos en adopción.

Finalmente, Diego dio una reflexiva conclusión invitando a la tolerancia y al respeto.

Publicidad

.

Publicidad