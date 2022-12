Conductor de Oprah Winfrey protagoniza un escándalo

El chófer de la famosa presentadora de televisión Oprah Winfrey sufrió un terrible descuido a la entrada de un conocido restaurante de Miami al dar marchar atrás sin percatarse de la presencia de una mujer, Lori Geller Bender, cuyo pie quedó atrapado bajo la rueda del coche.

Publicidad

"Estábamos cruzando la calle para llegar al restaurante y había un montón de cámaras. Pude ver una multitud de guardias de seguridad y tan pronto como Oprah se metió en el coche, se puso en marcha y una de las ruedas acabó encima de mi pie. Yo llevaba tacones y los dedos de mis pies quedaron atrapados bajo la rueda y me caí al suelo, golpeándome el coxis y la cabeza. Mi marido aporreó la ventanilla, gritándole al conductor que diera marcha atrás. Tuve suerte porque si el coche se hubiera movido un poco más habría roto todo mi tobillo", declaró la mujer al diario New York Post.

Una vez al tanto de lo ocurrido, Oprah se apresuró a salir del vehículo para cerciorarse personalmente del alcance de las lesiones de Lori, junto a quien se ofreció a posar en varias fotografías para celebrar que todo había quedado en un susto sin mayores consecuencias.

"El conductor liberó mi pie y Oprah salió del coche. No podía haber sido más amable. Se sorprendió por lo ocurrido, me preguntó si estaba bien y echó un vistazo a mi pie. No estaba herida y le dije que estaba bien. Oprah dijo: 'Bueno, esto se merece una foto'. Me abrazó y nos hicimos varias fotografías juntas. Siempre había querido conocer a Oprah, pero nunca me habría imaginado que sería porque su conductor iba a atropellarme. Es una historia de locos", concluyó Lori.

Por: Bang Showbiz

Publicidad