Con una imagen muy sexy, Liam Payne promociona su primer sencillo en solitario

Después de dar la bienvenida al mundo a su primer hijo junto a la guapa cantante Cheryl Cole el pasado marzo y haber alcanzado así la felicidad plena en el terreno personal, Liam Payne ya está preparado para conseguir ese mismo éxito también a nivel profesional y con ese objetivo ha compartido ahora con todos sus seguidores el primer vistazo del que será su debut en solitario.

En el cortísimo vídeo publicado en su cuenta de Instagram, se puede apreciar al miembro de One Direction sin camiseta, exhibiendo sus tatuajes y trabajado cuerpo, mientras suena de fondo lo que a todas luces parece ser su primer sencillo. De esta forma, Liam sigue de una vez por todas los pasos del resto de sus compañeros de la famosa boyband, que ya han comenzado con mayor o menor éxito sus andaduras como solistas.

Publicidad

Mira también: El hijo de Liam Payne y Cheryl Cole se podría llamar 'Bear'

Aunque aún no se conoce el título de la canción en cuestión que ha revolucionado la esfera virtual en cuestión de minutos, los coros que se aprecian en esta podrían indicar que corresponde a su colaboración con el trío de raperos Migos, ya que Quovo -uno de sus componentes- aclaró a principios de mes que habían estado trabajando juntos.

"Acabo de rodar un vídeo con mi chico Liam de One Direction. Una locura de vídeo, de efectos visuales, de equipo. Es un tío genial", revelaba al periódico The Daily Star confirmando la esperada colaboración.

Además de trabajar con Migos, de cara a su primer álbum Liam ha tenido el lujo de contar también con el exitoso cantante Ed Sheeran, con quien habría compuesto un tema que muy probablemente pueda llevarle a lo más alto de la lista de ventas.

Publicidad

"Liam y Ed son amigos desde hace años, desde que Ed escribió una canción para One Direction en su álbum debut. La idea de la colaboración surgió a principios de este año. Liam estaba en Los Ángeles y se enteró de que Ed estaba empezando a escribir un tema pensando en él, así que se subió corriendo a un avión con destino a Reino Unido para poder escribirlo juntos y luego grabarlo. Con la experiencia de Ed a la hora de crear éxitos, Liam sabe que juega sobre seguro. Han producido algo muy especial juntos. Tener a Ed a bordo es una decisión muy inteligente, porque eso significa que su música podrá llegar más allá de los fans obsesivos de One Direction", afirmaba una fuente cercana al artista al diario británico The Sun.

Publicidad

Por: Bang Showbiz