Con muy poca ropa, David Bisbal presume la buena relación que tiene con su padre

David Bisbal ha organizado su intensa agenda profesional de este verano con tal maestría, que siempre encuentra un pequeño hueco libre durante la semana para volver a su Almería natal y disfrutar al máximo de la compañía de sus seres más queridos, entre los que, además de su hija Ella y su pareja Rosanna Zanetti, también destaca su padre José, al que el intérprete ha querido ceder ahora parte del protagonismo en sus redes sociales.

"Sincronizado con papá, ¡ahora sí!", ha escrito en tono jocoso el simpático artista junto a una grabación en la que padre e hijo, en una de sus frecuentes escapadas a la playa, aparecen de espaldas y luciendo exactamente el mismo modelo de bañador. "Como padre e hijo que somos, pues llevamos el mismo bañador", se dirige Bisbal a la cámara para incidir en la gran relación que les ha unido siempre.

La misma complicidad que existe entre el cantautor y su progenitor, de quien hace solo unos años salía a la luz que había sido uno de los grandes boxeadores españoles del circuito internacional en las décadas de los 60 y 70, es la que define la relación diaria entre Bisbal y su madre María Ferre, aunque por lo general esta prefiere no hacer acto de presencia en los canales virtuales que su famoso hijo utiliza para estar en permanente contacto con sus fans.

En cualquier caso, el que fuera finalista en la primera edición del concurso 'Operación Triunfo', que hoy puede presumir de ser uno de los artistas más respetados y prolíficos en España y Latinoamérica, siempre ha insistido en que, al margen de la distancia que les separa de ellos y de las largas temporadas que pasan sin verse, sus familiares más cercanos siempre serán el principal pilar en el que apoyarse cuando lo necesite.

"He encontrado esta foto en el baúl de los recuerdos y me ha dado muchísima alegría acordarme de este día tan importante para mí. Los recuerdos vuelan y me encuentro con esta fantástica foto de cuando mi familia vino a visitarme al rodaje del videoclip 'Ave María' en el parque natural de Cabo de Gata", escribió hace unos meses en su perfil de Instagram junto a una foto del encuentro.