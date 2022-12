Con 'espiritualidad' Celine Dion enfrenta el cáncer de su esposo

La cantante Céline Dion (47) nunca ha ocultado sus profundas creencias 'espirituales' -profesa la religión católica- que según ella le han dado fuerzas para luchar junto a su marido René Angélil (73) contra el cáncer de garganta que padece desde diciembre de 2013, tras superar anteriormente la misma enfermedad en 1998. Aunque el tratamiento al que está siendo sometido René supone un duro reto para toda la familia -la pareja tiene en común tres hijos: René-Charles (14) y los gemelos Eddy y Nelson (4)-, Céline dice haber encontrado la perspectiva y fuerza necesarias en su "espiritualidad".

Publicidad

"La vida no siempre es perfecta y tienes que lidiar con ello. Independientemente de lo que la vida te imponga, una enfermedad o cualquier otra cosa, no tienes opción. Esto es la vida, esto es la naturaleza. Pero lo que sí tienes es la opción de escoger cómo te enfrentas a las cosas, y si no tienes espiritualidad vas a derrumbarte antes de que las cosas ocurran. Yo soy muy espiritual. Creo en mí misma, creo en mi familia y soy positiva. A través de esto enseñas a tus hijos a cómo enfrentarse a las cosas y a cómo ser fuerte", confiesa la cantante en la revista Taste of Life.

La artista se tomó un descanso de su espectáculo en El Coliseo del Caesars Palace de Las Vegas, pero tiene previsto volver a los escenarios el próximo 27 de agosto.

Céline tiene como principal motivación en su vuelta al trabajo que su marido pueda volver a verla actuar e insiste en que dedicará su primer concierto "al amor de su vida".

"Volvemos [a la acción]. Seguimos juntos y más fuertes que nunca. René es un campeón. Le querré toda mi vida. No quiero sonar pretenciosa, pero soy su cantante favorita y ¡quiere volver a verme en los escenarios cantando!", añade Céline.

Publicidad