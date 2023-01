Con el decir ‘el más fuerte sobrevive’, fue criada la cantante Ellie Goulding

"Mi infancia estuvo basada en la supervivencia así que parecía que tendría que asumir toda la responsabilidad si la j*día. Simplemente no podía permitirme jod*rla. Mi mejor amigo está en un manicomio. Consumió muchísimo ácido. Cambió su cerebro. Viví de primera mano lo que hubiera sido si hubiera escogido otro camino, y mi infancia realmente me inducía a él. Todavía siento que una parte de mí es esa chica, que podría fácilmente volver a ese mundo en el que quería estar fuera de mí misma", contó al periódico The Guardian.

Pero la artista británica se alegra enormemente de que su "pasado" no le haya impedido triunfar.

"Siento que podría cambiar el mundo. Pero a veces la reacción que recibo me hace pensar: 'Oh, se han dado cuenta. Se han dado cuenta de que no soy nada especial'. A veces siento que van a descubrir que simplemente soy una chica normal. Hay personas que piensan que soy j*didamente increíble y otras que piensan que soy una m*erda y es realmente difícil creer que eres buena cuando eso pasa. Pero hay momentos en los que siento que lo que he conseguido está fenomenal, teniendo en cuenta mi pasado", explicó.