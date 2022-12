Colin Firth está mejor que nunca

El actor británico Colin Firth reconoce estar viviendo una prolongada crisis de la mediana edad que le ha llevado a no tener en cuenta ningún otro momento vital.

"Llevo con la crisis de la mediana edad unos 25 años. No he aceptado que haya otra cosa que mediana edad, así que probablemente dure otros 25 años", bromeó en la revista GQ.

Sea cual sea la edad emocional en la que se encuentre, en la física no hay lugar a dudas de que los 53 años del actor no han sido impedimento para que Firth haya podido filmar sin problemas las escenas de la película de acción 'Freebird', las cuales le han supuesto horas y horas de entrenamiento.

"Hay una extraña paradoja. ¿Cómo puedo sentirme más activo y en forma que nunca cuando se supone que debería estar comenzando a deteriorarme?", se preguntaba.

Que la edad no es algo que le preocupe queda claro, pero lo que sí tiene siempre en mente es el desarrollar su oficio en películas de calidad.

"Creo que nunca me he llegado a preguntar cuál será el siguiente trabajo que haga. Pero sí que me he preguntado cuál será el próximo buen trabajo que me ofrezcan. La insatisfacción siempre está presente", añadió.