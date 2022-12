Clive Owen no olvida sus orígenes

Ni las mieles del éxito profesional ni su fama como uno de los actores más seductores de Hollywood han conseguido que Clive Owen se olvide de sus orígenes humildes, un pasado del que se siente orgulloso ya que le ha permitido apreciar en mayor medida todos los elogios que ha cosechado a lo largo de su carrera cinematográfica.

"Es cierto que ahora tengo más dinero, pero vengo de una familia de clase trabajadora muy, muy humilde. Durante mi infancia, no tener dinero fue una carga constante. Así que, aunque tenga la suerte de haber ganado mucho durante estos años, no me olvido de mis orígenes. Sé que hay mucha gente que tiene problemas de dinero, y no pienso olvidar que yo fui uno de ellos", aseguró el intérprete a la revista británica Hello!

A diferencia de muchos de sus compañeros de profesión, Clive nunca soñó con hacerse un nombre entre las estrellas de la meca del cine. Su salto a la fama se produjo de manera incidental, teniendo en cuenta que siempre se encontró muy a gusto trabajando en producciones de bajo presupuesto.

"Puede que no estuviese haciendo las películas que hago ahora, pero me dedicaba a hacer un tipo de televisión que sigo considerando de muy buena calidad, junto con teatro y pequeñas películas. Aunque parezca que en aquel entonces estaba perdido, disfrutaba realmente de lo que hacía", concluyó.