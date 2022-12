Cindy Crawford recuerda la trágica muerte de su hermano

La modelo Cindy Crawford tenía solo ocho años cuando su hermano Jeff murió de cáncer a los tres años. La experiencia, aunque extremadamente dura, le ayudó a ella y a su familia a prepararse para su propia muerte.

"Creo que cuando mis padres nos contaron por primera vez que mi hermano estaba enfermo no entendimos realmente lo que significaba. No usaron la palabra 'cáncer'. Mi madre me contó que un día se lo encontró sentado en su habitación. Estaba sentado en su mesita, y mi madre le dijo: '¿Qué haces?'. Y él contestó: 'Estoy rezando'. Y mi madre le volvió a preguntar: '¿Y por qué rezas?'. 'Para que cuando me muera estés bien', respondió él. Ahora que soy madre, no puedo imaginar a tu hijo diciéndote eso", contaba en el programa 'Master Class' de Oprah Winfrey.

Cindy también recordó el momento en que a su hermano le citaron para una nueva sesión de su tratamiento, pero él ya sabía que no estaría vivo para entonces.

"Él les dijo: 'No voy a llegar a eso'. Y como tenía tres años, todo el mundo le dijo: 'Sí, seguro'. Y el día en el que supuestamente tenía que volver al hospital, murió. Te da cierta sensación de paz el saber que él sabía eso y que había decidido que ya había luchado lo suficiente", concluyó la modelo.