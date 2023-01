Cindy Crawford no supo qué ponerse para conocer al príncipe Guillermo

La modelo Cindy Crawford recibió una invitación para conocer a Lady Di -que murió en accidente de tráfico en París en agosto de 1997- y a su hijo, el príncipe Guillermo, cuando este era todavía un adolescente que le planteó un gran dilema: ¿qué ponerse para un encuentro tan importante?

"No paraba de preguntarme: '¿Y qué me pongo?' porque Diana tenía un hijo adolescente y yo no quería tener un aspecto demasiado provocativo porque era el palacio de Kensington y quería que me volvieran a invitar", explicó la maniquí a la revista HELLO!

Cindy se quedó muy impresionada cuando la propia Diana llamó a su asistente para preguntarle si quería conocerla a ella y a su hijo Guillermo, que era un admirador incondicional de la modelo.

"Era encantadora porque de hecho fue ella misma quien llamó a mi oficina. Dijo: 'Hola, soy la princesa Diana' y mi asistente dijo: 'Sí, claro...'. Pero en realidad sí que era ella. Yo iba a estar en Londres para hacer una cosa con Pepsi, así que quedé en encontrarme con ellos en el palacio de Kensington. Fue increíble para mí", añadió.

