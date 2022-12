Christoph Waltz recuerda la tristeza que sentía cuando no tenía trabajo

Aunque el actor Christoph Waltz ha visto cómo su carrera artística despegaba en los últimos años, todavía recuerda con claridad lo mucho que le deprimían los momentos de parón en su profesión.

Publicidad

"Ahora no estoy clínicamente diagnosticado como una persona depresiva y tampoco lo he estado anteriormente. No me interesa el juego, las drogas o las armas de fuego, pero eso no significa que no haya tenido etapas depresivas. Tuve momentos bajos y una depresión, pero no del tipo que necesitas medicación o que te hospitalicen. Resulta realmente deprimente cuando estás intentando trabajar y simplemente no puedes... La gente te da por muerto. Ni siquiera te saludan. Te ignoran", reveló en una entrevista a la revista GQ.

Lo más difícil de aceptar para Waltz fue que no le llovieran ofertas de trabajo después de ofrecer una actuación "sensacional" en la cinta 'Pacto con el diablo' de Peter Keglevic.

"Un puñado de directores creyó en mí, uno en particular. Cada vez que hacíamos una película era sensacional. Pero aun así no me llamaban para nada más. Keglevic siempre creyó en mí. Es un verdadero artista. Es demasiado difícil para la industria oprimirle. Es un poco cascarrabias y no soporta a los tontos; en realidad no soporta a los tontos en absoluto. Así que la gente se avergüenza de él. Pero Peter Keglevic, sí, él es mi chico".

Por: Bang Showbiz