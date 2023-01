Christian Chávez: 'Confesar mi homosexualidad no fue una estrategia'

El cantante Christian Chávez no tolera que nadie le acuse de haber comercializado o vendido su vida privada porque, aunque ahora muchas celebridades sacan partido de su orientación sexual para impulsar sus carreras, cuando él confesó su homosexualidad en 2007 lo hizo solo para proteger su relación sentimental después de que se filtraran unas fotos de su boda en Canadá con su ya exmarido B.J. Murphy, que generaron un gran revuelo y dieron pie a muchas especulaciones.

"Yo abrí las puertas de mi privacidad hasta cierto punto. Para mí, lo más importante era el amor, no fue una movida en la que pensara cómo iba a hacerlo, ni fue una estrategia. Para mí lo importante era el amor y que eso no me lo quitara nadie. Entonces, creo que cuando algo viene de un sentimiento tan puro como el amor no puede ser malo ni causar daño", explicó el mexicano en una entrevista en la emisora Super 98.1 Cuernavaca.

Christian -que ha reconocido en varias ocasiones que en aquel momento no estaba preparado para dar un paso tan importante- no se arrepiente de haberse sincerado con sus fans acerca de su homosexualidad, pero sí lamenta que ello diera pie a que fuera perseguido sin descanso por los paparazzi.

"Definitivamente, por mi forma de ser, porque soy norteño y muy dicharachero, le abrí mucho las puertas a la prensa y una vez les dejé entrar, se pasaron y se metieron hasta la cocina", añadió.

Precisamente fue el acoso de ciertos medios lo que sumió al intérprete en una depresión que le empujó a intentar quitarse la vida hace tres años.

"Ya no era Christian Chávez el cantante o Christian Chávez el actor, era el que salía en las revistas por tal escándalo o tal noticia, y yo inconscientemente me estaba generando ese tipo de cosas y estaba perdiendo mis valores, traicionando todo lo que mi familia me había enseñado. Lo que estaba haciendo era ir en picado. Había momentos en los que no quería salir de la cama o mirarme al espejo, no quería salir fuera y que me diera el sol. Me sentía como una basura", explicaba el joven en el programa "Despierta América" de la cadena Univisión.

