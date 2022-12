Christian Bale se disculpa con George Clooney por tildarle de 'llorica'

El actor Christian Bale se ha disculpado con George Clooney después de haberle tildado de "llorica" por quejarse constantemente del acoso al que se ve sometido por parte de los paparazzi en su vida diaria, reconociendo que sus vidas resultan "incomparables".

"En ningún momento quise ser irrespetuoso, de hecho le respeto mucho, y creo que soy incapaz de comprender el acoso al que se ve sometido. Nuestras vidas son incomparables. [Clooney] es una verdadera estrella, mientras que yo solo soy alguien que tuvo suerte y consiguió un trabajo", declaró el actor a E! News.

Christian aprovechó la entrevista que concedió hace unos días a la revista WSJ para afear la actitud de su compañero de profesión asegurando que de nada valían sus protestas por la falta de intimidad que sufren tanto él como su mujer Amal Alamuddin.

"No sirve de nada que Clooney hable sobre ello. Es como: 'Venga chicos, callaos ya. Seguid con vuestras vidas y dejad de lloriquear'. En mi caso, prefiero no quejarme", explicaba el actor a dicha publicación.

De hecho, Christian fue más allá poniendo como ejemplo el estoicismo del que él mismo hizo gala durante un rodaje en Italia, cuando se convirtió en el objetivo de las provocaciones constantes de cierto paparazzi.

"Estuve en Italia con mi mujer. Cada día me iba a trabajar y ella salía del hotel, y siempre había un hombre esperando fuera que le decía las cosas más obscenas que te puedas imaginar a mi mujer. Sé lo que estaba buscando. Estaba ahí estratégicamente. ¿Soy capaz de no darle la satisfacción de ver enfadado a Christian Bale? Pero por otro lado, está matando mi humanidad y mi dignidad como marido si no lo hago, y él lo sabe. Así que tienes que elegir", comentaba el actor.