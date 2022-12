Chrissy Teigen no comparte gusto musical con su marido John Legend

A la modelo Chrissy Teigen no siempre le han gustado las canciones de su marido, John Legend, de hecho aún recuerda cómo reaccionó cuando escuchó 'Green Light'.

Preguntada cuál es su canción favorita de las de su esposo, Chrissy contestó: "Es más fácil decir cuál es la canción de John Legend que menos me gusta, sinceramente. Recuerdo cuando estaba grabando el vídeo de 'Green Light' y pensé: 'Esto es horrible. Esto no va a ningún sitio. Odio esta canción'. No había nada en ella que me gustase. Y luego, de repente, estaba en todas las emisoras. Fue su primer gran éxito en la radio. Y yo estaba como: 'Escucha niño, esta canción no va a llegar a ningún sitio'. Claramente no entiendo una m**rda. Así que ahora intento no hablar tanto", explica la maniquí en la revista DuJour.

Publicidad

Chrissy reconoce también que ha mentido alguna vez sobre temas relacionados con la música de su marido.

"Probablemente [mi última mentira] sea que 'All of Me' sigue sonando igual para mí que hace un año. Le dije eso a alguien que me preguntó: '¿Sigue siendo para ti la canción más dulce del planeta?'".

Pero definitivamente, donde más ha aportado su matrimonio a la modelo ha sido a nivel personal, ya que reconoce que gran parte de su espontaneidad se debe a su relación.

"He cogido muchos aviones en el último minuto solo porque quería un beso de John", revela Chrissy.