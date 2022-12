Chrissy Teigen envidia la familia de Kim Kardashian

A la modelo Chrissy Teigen (29) le gustaría que tanto su matrimonio con John Legend como su futura familia se pareciera a la formada por Kim Kardashian y su marido Kanye West.

"Kim es encantadora. Si le escribes un correo electrónico te contesta. Me hace sentir bastante mal porque yo no estoy ni un 10% de lo ocupada que está ella y aun así no contesto a la gente. Son una familia preciosa, los miro y pienso ¿cómo puedo conseguir yo esto?", confiesa Chrissy en la edición británica de la revista Women's Health.

No es la primera vez que la maniquí habla de su intención de formar una familia, además le encantaría tener un cuerpo parecido al de Kim durante el embarazo.

"Queremos un montón de niños. Me encantaría tener tres o cuatro nuestros y luego adoptar otros. Así que básicamente estaré embarazada el resto de mi vida. Cuando miras a Kim te das cuenta de lo bonito que se puede volver el cuerpo de la mujer [durante el embarazo]. La idea de que me crezcan los pechos me entusiasma, y a John le encantan las mujeres embarazadas", explicaba la modelo recientemente en la revista DuJour.

Por su parte a John no le importaría tener niñas ya que se considera "bueno con las mujeres" debido a su trabajo como músico.

"Me atrae la feminidad en su grado extremo. Soy músico, soy bueno con las mujeres y feminista, creo que sería buen padre para una niña", añadía John en la misma publicación.