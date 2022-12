Chris Martin se 'enamora' de Harry Styles

El cantante de la banda británica Coldplay -quien se separó recientemente de la actriz Gwyneth Paltrow tras más de 10 años de matrimonio- lleva varios días exhibiendo sin tapujos su obsesión por el grupo juvenil One Direction, hasta el punto de que ahora asegura que no puede recordar con claridad el consejo que le dio al carismático Harry Styles el día que se conocieron porque estaba demasiado impresionado por el atractivo físico del joven de 20 años.

"Creo que One Direction es hoy en día el mejor grupo del mundo, sus canciones son geniales. Cuando digo que los chicos de One Direction son brillantes, no estoy bromeando. ¿Sabes por qué? Porque sus temas son verdaderamente originales. No creo que ninguno de ellos decida continuar su carrera en solitario al ser conscientes de que tienen una química especial. Harry ha venido a algunos de nuestros conciertos, y creo que estuve hablando de esa buena sintonía con él. La verdad es que no puedo recordarlo muy bien porque me quedé demasiado enamorado de su pelo. De repente pensé: 'Estoy casi seguro de que yo antes era heterosexual', de verdad que me ruboricé", desveló durante una entrevista a la emisora BBC Radio 1.

Chris Martin -que tiene dos hijos: Apple (9) y Moses (8) con Gwyneth- no solo se ha dedicado a elogiar al popular quinteto británico, ya que también ha tenido amables palabras para el rapero Kanye West, a quien considera un "incomprendido".

"Este chico [Kanye] es increíble, creo que muchas veces la gente no le comprende porque solo se fijan en la superficie. Yo entiendo perfectamente lo que dice y lo que quiere decir", añadió.