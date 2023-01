Chris Martin ayuna para cuidar su voz

El líder de Coldplay, Chris Martin, ha estado ayunando para cuidar su voz, aunque no parece que sea algo que le preocupe mucho ya que siente que el próximo disco de la banda, 'A Head Full Of Dreams', que saldrá el 4 de diciembre, le está alimentando.

"No he comido hoy. No necesito comer. ¡Tengo la energía de un nuevo disco dentro de mí!", aseguró el cantante a la revista Q.

Y con la misma energía Chris aplaude y se muestra generoso con los músicos callejeros, ya que cree que hacen arte.

"Siempre tienes que premiar a los músicos callejeros. Ese es uno de mis mandamientos. Tocar en la calle es jodidam**te asombroso. Como un graffiti", señaló.

Con la misma vehemencia defiende su propio arte de los ataques que recibe de sus detractores.

"Cuando la gente nos dice que somos una mier** o lo que sea, casi es como que decimos: 'Que les jod**, vamos a divertirnos lo máximo posible'".

Y lo hacen. Se divierten y sacan el mayor provecho posible a la "química" que tienen entre ellos, ya que saben que eso es lo que realmente les hace brillar, y no sus dotes artísticas.

"En una banda donde no hay talentos musicales, lo único que tienes es la química".