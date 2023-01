Chris Martin agradece a Gwyneth Paltrow que diese una oportunidad a un 'plátano inmaduro' como él

A pesar de que el líder de Coldplay, Chris Martin, y la actriz Gwyneth Paltrow se divorciaron este año después de doce años de matrimonio, el cantante cree que Gwyneth "fue muy buena" por darle una oportunidad a su relación cuando se conocieron en 2002.

"Gwyneth y yo rompimos nuestra relación hace mucho. Sé que estoy en una banda que es famosa y mi vida privada es conocida, y eso está bien. Incluso cuando vivía en un pueblo, la gente quería saber quiénes iban a bailar juntos, y yo lo entiendo, pero creo que si te metes demasiado en ello no es sano. Toda esa época fue una gran bendición y estoy muy agradecido por ello, aunque quieres mantener ciertas cosas para ti mismo. Pero si tu trabajo es crear música, tienes que explicarla un poco porque de otra forma es injusto para tu público, que puede pensar que está comprando una zanahoria cuando tú lo que has hecho realmente es un repollo. Gwyneth y yo somos buenos amigos. Creo que ella fue muy buena al dar una oportunidad a un plátano inmaduro", contó Chris al periódico The Sun.

Además de demostrar su amistad después del divorcio con una colaboración de Gwyneth en el tema 'Everglow' del nuevo disco 'A Head Full Of Dreams' de Coldplay, la expareja comparte la custodia de sus hijos Apple (11) y Moses (9), algo que el artista valora puesto que desea pasar tiempo con ellos.

"Compartimos la custodia. Trabajábamos en Los Ángeles y después estábamos dos semanas separados el uno del otro, lo que era un buen momento para que yo trabajase en lo que tenía que trabajar, y luego venía a Londres y estaba dos semanas aquí. Al final funcionó. Estoy feliz en Los Ángeles, pero viviré donde estén mis hijos y no me importa donde sea", añadió.

Por: Bang Showbiz