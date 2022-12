Chris Hemsworth: 'Temo que mi familia hable mal de mí en español'

La gran asignatura pendiente del actor Chris Hemsworth es llegar a comprender y a hablar fluidamente el idioma de su mujer, la española Elsa Pataky, para que el día de mañana ni ella ni sus hijos, la pequeña India Rose (2) y los gemelos Sasha y Tristan (11 meses), lo utilicen para reírse de él.

Publicidad

"Mala suerte para mí, no hablo dos idiomas. Me da miedo que un día mi mujer y mis hijos hablen mal de mí a mis espaldas en español, y yo no tenga ni idea de qué están diciendo", explicó divertido en la edición alemana de la revista Glamour.

Lo que sí logra comprender perfectamente Chris en cualquier idioma son las reprimendas que le echa su mujer cada vez que intenta saltarse la estricta dieta que sigue para conseguir su impresionante musculatura.

"Ella es la que se encarga de mantenerme en forma. Siempre me está diciendo: '¡¿Pero qué estás haciendo con ese muffin?! ¡Suéltalo ahora mismo!'", reveló el intérprete.

Hasta el momento, si Chris ha logrado mejorar su nivel de español es gracias a la ayuda de su hija India Rose, ya que la actriz madrileña solo le habla en su idioma materno cuando consigue agotar completamente su paciencia.

Publicidad

"Mi mujer me habla en español cuando estoy metido en un lío. Probablemente estoy aprendiendo más español con mi hija porque ella habla mucho más despacio que mi mujer. Debería hablarlo mejor, pero estoy trabajando en ello", aseguraba anteriormente a la revista HELLO!